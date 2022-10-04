В томском МЧС назвали предполагаемую причину гибели мужчины в пожаре 4 октября

В ночь на 4 октября в огне погиб мужчина. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Пресс-служба МЧС России по Томской области назвала вероятную причину пожара в доме по адресу пер. Дорожный, 36а, где в ночь на 4 октября погиб 44-летний мужчина.

Пожар произошел в одноэтажном двухквартирном доме в частном секторе. Сообщение о пожаре поступило в 5:01 вторника, первое подразделение прибыло к 5:07. Возгорание было ликвидировано к 5:50.

Согласно данным пресс-службы, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

"Внутри квартиры обгорели стены, пол, вещи. Вторая квартира не пострадала", — уточняется в сообщении. В тушении пожара задействовали 25 человек и 7 единиц техники.