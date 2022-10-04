Мобилизованные жители Томска будут проходить специальную подготовку в течение месяца

Жители Томской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, могут проходить специальную подготовку в течение месяца. Фото: Густаво Зырянов

Жители Томской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, могут проходить специальную подготовку в течение месяца. Об этом рассказал портал "Объясняем РФ".

"Общая продолжительность подготовки мобилизованных может составлять до месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, что томские бойцы отправились в разные учебные центры. Кто-то сейчас проходит военную подготовку в Новосибирске, кто-то в Екатеринбурге.

Ранее также сообщалось, что частичная мобилизация в Томской области закончится только по решению Путина.

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