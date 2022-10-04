Житель Томска получил срок за кражу и удар ножом

Мужчина проходит сразу по трем преступлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Томской области сообщила о завершении делопроизводства в отношении ранее судимого жителя Томска, который проходит сразу по трем статьям уголовного кодекса РФ.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)», - говорится в сообщении.

Мужчина совершил несколько преступлений за два года. В ноябре 2020 во время поездки с компанией на автомобиле по Томску, подсудимый выкрал у одного из них телефон, пока тот спал.

В марте 2021 у обвиняемого и его соседа по общежитию возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого потерпевший получил несколько ударов деревянной палкой по голове и по телу, а затем удар ножом в живот. Через некоторое время, подсудимый вышел на улицу и сел в припаркованный рядом автомобиль, владелец которого забыл его закрыть и оставил ключи в замке зажигания. Мужчина проехал несколько метров, но в это время подоспел владелец машины, который смог остановить угонщика.

С учетом всех совершенных действий подсудимого, суд встал на сторону государственного обвинителя и приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима.