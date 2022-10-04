Сайт военного комиссариата Томской области недоступен уже сутки

Доступ к ресурсу областного военкомата все еще не восстановлен. Фото: "КП-Томск"

По состоянию на 9:45 утра вторника официальный сайт военного комиссариата Томской области остается недоступен, сообщают томские пользователи Всемирной сети.

Ранее "КП-Томск" сообщал, что ресурс прекратил работу не позднее первой половины дня понедельника.

Напомним, в Томской области с 21 сентября идут мероприятия по частичной мобилизации. В регионе работает горячая линия по оказанию материальной помощи семьям мобилизованных, а также федеральная горячая линия 122.