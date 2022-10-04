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Общество4 октября 2022 1:26

В Томске 4 октября ожидают до 10 градусов тепла

В городе во вторник будет тепло и сухо
Кирилл Гостев
В городе во вторник будет тепло и сухо

В городе во вторник будет тепло и сухо

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске 4 октября дневная температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, существенных осадков не ожидается, по данным регионального гидрометцентра.

В Томской области местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах возможен утренний гололед. Днем воздух прогреется до +5...+10°C. Ветер в области западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Напомним, 4 октября в Томске прогнозируется накопление вредных примесей в атмосфере.