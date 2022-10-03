Житель Томска сядет в тюрьму за взятку в 2 млн рублей

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В Томске местный 32-летний житель сядет в тюрьма за взятку в 2 млн рублей. Мужчина хотел вытащить из СИЗО знакомую, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Ленинский районный суд г. Томска признал 32-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в октябре 2021 года томич обратился к родственникам заключенной в связи с совершением особо тяжкого преступления под стражу жительницы Томска. Он предложил родным девушки решить вопрос об изменении ей меры пресечения на домашний арест посредством передачи через него сотрудникам правоохранительных органов взятки в сумме 2 млн рублей.

После того, как близкие томички дали свое согласие, мужчина попросил знакомого из другого региона выступить посредником в передаче взятки и договориться с сотрудниками правоохранительной системы об изменении девушки меры пресечения. Однако, несмотря на отсутствие реальной возможности повлиять на решение данного вопроса, житель другого региона откликнулся на предложение приятеля.

При получении первой части взятки в сумме 500 тысяч рублей томич был задержан сотрудниками регионального УФСБ. В последующем был задержан и его сообщник.

Теперь томич сам сядет в тюрьму на 4 года.