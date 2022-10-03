В Асино Томской области нашли незаконную рубку 12 сосен

Ущерб государству составил более 100 тысяч рублей. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Городская прокуратура Асино обнаружила незаконную рубку 12 сосен на территории города в ходе проверочных мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, государству был нанесен ущерб более 100 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор города обратился в следственные органы.

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ. Прокуратура поставила ход расследования под свой контроль.

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