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Общество3 октября 2022 13:08

В Асино Томской области нашли незаконную рубку 12 сосен

Ущерб государству составил более 100 тысяч рублей
Кирилл Гостев
Ущерб государству составил более 100 тысяч рублей.

Ущерб государству составил более 100 тысяч рублей.

Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Городская прокуратура Асино обнаружила незаконную рубку 12 сосен на территории города в ходе проверочных мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, государству был нанесен ущерб более 100 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор города обратился в следственные органы.

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ. Прокуратура поставила ход расследования под свой контроль.

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