В Асино Томской области нашли незаконную рубку 12 сосен

Ущерб государству составил более 100 тысяч рублей.
Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН
Городская прокуратура Асино обнаружила незаконную рубку 12 сосен на территории города в ходе проверочных мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным ведомства, государству был нанесен ущерб более 100 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор города обратился в следственные органы.
По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ. Прокуратура поставила ход расследования под свой контроль.
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