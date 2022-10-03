В Томске 4 октября несколько улиц останутся без электричества

Плановые отключения света пройдут в Томске, Заварзино и Росинке 4 октября. Фото: Иван ВИСЛОВ

Плановые отключения света пройдут 4 октября в Томске, а также прилегающих поселках Заварзино и Росинка, сообщают "Горсети".

В Томске электричества не будет во вторник в ряде домов частного сектора в Ленинском районе, а также в отдельных домах Советского и Кировского районов.

Отключения света 4 октября пройдут по следующим адресам:

С 9:00 до 16:30: пер. Барабинский 13; пер. Донской 17;ул. Кубанская 1-33, 2-20, 3-а, 26-38, 37-39; ул. Омская 73; ул. Пролетарская 64-б, 64/1, 67; ул. Чубаровцев Героев 3-13, 6, 6 стр.18, 6/1, 6/6, 10; пр-кт Фрунзе 102; ул. Никитина 97-99; пер.Дербышевский 26б; ул. Набережная озера 22.

С 9:00 до 17:00: ул. Смирнова 22, 24; ул. Красноярская 17-а; ул. Восточная 4, 4а, 4б, 8-14, 11-15; ул. Восточная 6; ул. Маяковского Владимира 7-9, 12; ул. Украинская 12-а, 14, 14-Б, 14-а, 14-в; ул. Челюскинцев 6, 11; ул. Богдана Хмельницкого 79а, 81-107; ул. Волгоградская 18; ул. Пожарского 17-23, 24-34; ул. Пархоменко 4.

С 9:00 до 18:00: г. Томск СТ ""Звезда"" уч.47; пос. Заварзино; пос. Росинка пер. Оптинский 3, 4, 9, 10, 13-19, 23-25, уч.9-а, уч.21; пер. Рождественский 1-3, 4-8, 9-11, 9-а, 11-а, 12, 15, 20, 23, уч.14, уч.21; пер Саровский 2, 5-а, 7, 11-13, уч.14; пер. Вербный 10, 13-15, 14-18, 23, 29; пер. Крещенский 1-9, 1-а, 2-8, 2-а, 2-б, 2/1, 6/1, 7-а, 7-б, уч.4/1, уч.8/1; пер. Ореховый 29-31, 35-37, уч.33; Росинка уч.357; ул. Благовещенская 23, 23-а, 25-а, 27, 30-32, 36, 36-а, 39-41, 40-42, 45, 46, 49-53, уч.26; ул. Земляничная 1-3, 1-а, 2-6, 2-а, 2-б, 3-а, 7-а, 8-а, 9, 9-а, 10, 13, 14, 17-19, уч.11; ул. Капитанская 2, 3-15, 3-а, 5-а, 6-8, 10-а, 10-б, 16, 23, 24-26, 30, уч.4, уч.27, уч.27-а, уч.28, уч.33; ул. Озерная 5-7, 5-а, 7-а; ул. Фигурная 13, 18-20, 19-23, 26, 30, уч.5-а, уч.15, уч.17, уч.22.