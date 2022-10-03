В Томске на улице Розы Люксембург с 4 по 5 октября перекроют движение

Работы продлятся почти сутки.
Фото: Ксения Высотина
В Томске с 10:00 4 октября до 6:00 5 октября в районе 135 дома по улице Розы Люксембург временно изменится схема движения, сообщили в пресс-службе в мэрии Томска.
«Изменение схемы движения связано с проведением аварийных работ по ремонту трубопровода теплоснабжения», - говорится в сообщении.
Таким образом, движение будет организовано по одной полосе. Водителям нужно ориентироваться на временные знаки, которые установят в ближайшее время.
Жителей просят заранее выбирать маршруты для движения в этот период.