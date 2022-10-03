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Общество3 октября 2022 9:52

В Томске на улице Розы Люксембург с 4 по 5 октября перекроют движение

Движение будет организовано по одной полосе
Кирилл Колемасов
Работы продлятся почти сутки.

Работы продлятся почти сутки.

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 10:00 4 октября до 6:00 5 октября в районе 135 дома по улице Розы Люксембург временно изменится схема движения, сообщили в пресс-службе в мэрии Томска.

«Изменение схемы движения связано с проведением аварийных работ по ремонту трубопровода теплоснабжения», - говорится в сообщении.

Таким образом, движение будет организовано по одной полосе. Водителям нужно ориентироваться на временные знаки, которые установят в ближайшее время.

Жителей просят заранее выбирать маршруты для движения в этот период.