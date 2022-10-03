В Томской области зарегистрировано почти 400 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 октября 2022 года, в Томской области выявлено 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 151 427 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 469 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 147 544 человек.

За последние сутки в стране выявлено 24 158 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 91 пациентов скончалось, 35 294 выздоровели.