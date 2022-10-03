Диспансеризацию и профосмотры в Томской области прошли почти 90 тысяч человек

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88 746 жителей региона проверили свое здоровье в рамках профилактических мероприятий сообщили в пресс-службе администрации области. 8 418 из них понадобилась углубленная диспансеризация после коронавируса.

«Диспансеризация позволяет выявлять болезни на ранних стадиях, когда они легче поддаются лечению. Такие регулярные осмотры помогают предупредить развитие заболеваний, способствуют снижению риска возникновения осложнений, инвалидности», — сообщил и.о. начальника департамента здравоохранения Томской области Андрей Наумов.

Как рассказали в администрации, диспансеризация проходит в два этапа. В первую очередь пациентов осматривает терапевт, затем сдают общий анализ крови, флюорографию, маммографию у женщин, врачи определяют общую массу тела, показатели сахара в крови, проводят анализы на раннее определение онкологии. Второй этап подразумевает осмотр у узких специалистов, в зависимости от анализов и возраста пациентов.

В завершении человек получает группу здоровья, рекомендации от врача и при необходимости встает на диспансерное наблюдение.

Попасть на осмотр можно по предварительной записи в будние дни, так же некоторые медорганизации предлагают пройти ее в вечернее время и выходные. Так же сотрудники обзванивают горожан, чтобы подобрать удобное время для посещения.