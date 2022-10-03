Для жителей поселка Нижний склад в Томске провели водопровод

Для подключения к водопроводу жителям Нижнего склада нужно заключить договор с "Томскводоканалом" Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

"Томскводоканал" проложил водопроводную сеть в поселке Нижний склад на левом берегу Томи по инвестиционной программе, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент городского хозяйства администрации.

"Для подключения к централизованным сетям жителям пос. Нижний склад необходимо заключить договор с "Томскводоканалом" о техприсоединении к централизованной системе холодного водоснабжения. Сделать это можно по адресу ул. Елизаровых, 79/2. Подробности по телефону: 90-50-90", — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что общая протяженность новых сетей составляет 2,4 км, было обустроено 32 колодца и 9 пожарных гидрантов. Жители поселка также могут воспользоваться двумя водозаборными колонками. Школа №66 в Нижнем складе уже переключена на центральную сеть водоснабжения.

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