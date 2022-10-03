Из больниц Томска выписаны трое пострадавших в пожаре детей из Батката Фото: Ксения Высотина

Трое детей, пострадавших при пожаре в селе Баткат Томской области, выписаны из больницы, сообщает в Telegram-канале областной департамент здравоохранения.

Под наблюдением врачей остается четырехлетний мальчик, получивший в пожаре сильное отравление продуктами горения и ожоги.

"На сегодняшний день состояние четырехлетнего мальчика оценивается как удовлетворительное, планируется выписка ребенка из медучреждения", — уточнили в Облздраве со ссылкой на главврача БСМП №2 Андрея Караваева.

Напомним, в ночь на 24 сентября в селе Баткат Шегарского района сгорел одноэтажный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Погибли родители и пятилетняя девочка, еще четверо детей пострадали.