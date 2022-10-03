Почти 90% процентов жителей Томской области обеспечены интернетом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Томскстата рассказали, что в Томской области за 2021 год интернетом воспользовался 91% жителей. Еще в 2017 году этот показатель составлял 82%.

«Самые активные пользователи интернета – молодые люди в возрасте 30-34 лет – 14,8% от числа всех пользователей», - сообщает ведомство.

С телефона в сеть выходили 7 из 10 пользователей, с помощью персональных компьютеров 41%, 29% использовали ноутбук.

Количество людей, которые заказывают товары в интернете выросло. В 2021 г. 37% жителей Томской области воспользовались различными платформами для приобретения товаров и услуг (В 2017 г. – 26.1%).

По большей части, пользователи выходили во всемирную сеть из дома - 99%, меньше на работе – 55%, у знакомых и друзей – 52%, в дороге – 37%.

Государственные и муниципальные услуги жители стали больше получать онлайн – возможностью воспользовались 84% пользователей (в 2017 г. – 52%). Больше востребованы услуги, связанные со здравоохранением и медициной (56%) оплата налогов и сборов (46%), ЖКХ (33%).