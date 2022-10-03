В Томской области к 2032 году построят более 7 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур поставил перед отраслью задачу построить в регионе более 7 миллионов квадратных метров жилья в следующие 10 лет, сообщает пресс-служба администрации. Такое заявление Мазур сделал на расширенном заседании правления Российского союза строителей, которое прошло 3 октября в ТГАСУ.

"В Томской области по плану национального проекта «Жилье и городская среда», к 2030 году строители должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год. Для сравнения: план на этот год – 472 тысячи квадратных метров", — подчеркнул губернатор, комментируя проблему нехватки объемов строительства жилья.

Не менее важным, по мнению главы региона, является и процесс обновления жилищного фонда: на сегодняшний день в переселении из аварийных домов нуждаются более 9000 жителей, расселить необходимо почти 130 квадратных тысяч метров бараков.

В администрации добавили, что Владимир Мазур провел рабочую встречу с президентом Российского союза строителей Владимиром Яковлевым и обсудил с ним ситуацию в строительной сфере Томской области.

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