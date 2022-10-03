Томские военнослужащие из батальона "Тоян" вышли на связь с близкими

Военнослужащие показали, чем их кормят. Фото: "Жизнь из Томска"

Военнослужащие из томского батальона "Тоян" вышли на связь с близкими. Бойцы поблагодарили томичей за поддержку и заботу.

"Уважаемые земляки, поддерживаю связь с нашими бойцами из томского батальона "Тоян". Ребята передают жителям Стрежевого горячий привет. Все живы и здоровы. Все нормально, выполняют боевые задачи по снабжению войск ГСМ и боеприпасами", - рассказал один из близких военнослужащего в паблике "Жизнь Томска".

Военнослужащие также передали, что у них нет проблем с питанием, одеждой и гигиеной, а если вдруг возникают какие-то вопросы, то их быстро решают.

"Настроение боевое, с юмором. Все уверены в победе. Трусливых настроений нет 100%", - передают бойцы.

Также томичи передают, что стараются, как можно чаще выходить на связь с близкими, если получается найти связь. Помимо этого, военнослужащие читают чат мэра города Стрежевой, чтобы быть в курсе о новостях родного города.