На 30 сентября в городе не закрыто 28 раскопок от "Томскводоканала"

Фото: Ксения Высотина

В Томске на момент 30 сентября 28 раскопок имеют нарушения по сроку окончания работ. Об этом сообщила представитель "Томскводоканала" журналисту "КП-Томск".

"По состоянию на 30 сентября 2022 года "Томскводоканал" имеет 88 разрешений на производство земляных работ. Восстановление и благоустройство данных раскопок планируется завершить к 2023 году", - сообщили в компании.

Также добавляется, что 62 раскопки на данный момент находятся в работе из-за погодных условий. Как уточнили в "Томскводоканале", по ним имеется гарантийное обязательство по завершению работ и благоустройству до 1 июня 2023 года перед мэрией.

Отметим, что раскопки, которые нарушают срок окончания находятся по адресам: ул. Ивана Черных, 1, ул. Мичурина, 108, ул. Беринга, 9, пер. Моряковский, 10, ул. Енисейская, 17, 21, в поселке Кузовлево — ул. Советская, 30, ул. Р. Люксембург, 47, ул. Большая Подгорная, 8, ул. Ивана Черных - ул. Шевцовой, ул. Гоголя, 29, ул. Алтайская, 157, ул. Ивана Черных, 28.

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