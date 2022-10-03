Ушел из жизни выдающийся физик из Томска Геннадий Матвиенко

Экс-главе сибирского Института оптики атмосферы было 75 лет Фото: Николай Александров

Институт оптики атмосферы Сибирского отделения РАН сообщил о смерти своего бывшего директора, доктора физико-математических наук Геннадия Григорьевича Матвиенко. Ученому было 75 лет.

"Имя Геннадия Григорьевича Матвиенко навсегда останется в нашей памяти и памяти ученых нашей страны, в истории мировой науки", — говорится в сообщении коллектива ИОА СО РАН.

Геннадий Матвиенко родился 4 апреля 1947 года в Приморском крае. В 1970 году окончил физический факультет ТГУ, затем был аспирантом кафедры оптико-электронных приборов, младшим научным сотрудником. С 1998 по 2017 годы возглавлял ИОА СА РАН.

Г.Г. Матвиенко внес значительный вклад в развитие лазерных технологий и оптики аэрозольной атмосферы, является автором и соавтором более 600 научных работ. На его счету — 20 монографий и 9 изобретений.

Прощание с Г.Г. Матвиенко состоится 4 октября в конференц-зале Института оптики атмосферы с 10 до 12 часов по адресу пл. Академика Зуева, 1. Ученый будет похоронен на Бактинском кладбище Томска — там же находится могила академика Владимира Зуева, именем которого назван институт.