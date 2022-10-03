На Кузовлевском тракте в Томске водитель УАЗа пострадал в столкновении с Toyota. Фото: Telegram-канал "Томская полиция"

В районе поселка Спутник под Томском произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota и автомобиля УАЗ, сообщает Telegram-канал УМВД России по Томской области.

Авария произошла около 11:10 утра 3 октября. В ДТП травмы получил мужчина, управлявший "Буханкой". Водителя доставили в больницу. Судьба водителя иномарки не уточняется.

Сотрудники полиции на месте аварии выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Парабельском районе Томска мотоциклист без прав столкнулся с "Газелью"