Сайт военкомата Томской области перестал работать

При попытке подключиться к сайту возникает ошибка соединения. Фото: "КП-Томск"

Пользователи сети Интернет из Томска сообщают, что утром понедельника 3 октября пропал доступ к официальному сайту военного комиссариата региона.

Корреспондент "КП-Томск" убедился, что по состоянию на 12:50 понедельника сайт vkto.gov70.ru не отвечает на запросы. Ранее в тот же день наблюдались перебои с сайтом Законодательной Думы Томской области.

Ранее эксперты по информбезопасности сообщали о 30-кратном росте количества DDOS-атак в России за первое полугодие 2022 года.

Напомним, мероприятия по частичной мобилизации происходят в России с 21 сентября.