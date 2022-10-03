Мотоциклист без прав столкнулся с "Газелью" на трассе под Томском. Фото: УМВД России по Томской области

Лишенный водительских прав мотоциклист столкнулся в воскресенье с грузовой "Газелью" на автодороге Каргала — Бакчар в Томской области, сообщает томская полиция.

По предварительным данным, ДТП произошло 2 октября около 12:40 дня. 37-летний водитель мотоцикла "Днепр" врезался сзади в "Газель", двигавшуюся в том же направлении.

Судя по фото с места происшествия, удар пришелся на раму "Газели" с левой стороны, в месте расположения стоп-сигналов.

В пресс-службе полиции добавили, что водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

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