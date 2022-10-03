В Томской области задержан предполагаемый угонщик моторной лодки

Неисправный мотор не позволил угонщику скрыться вместе с плавсредством. Фото: УМВД России по Томской области

Полиция Парабельского района Томской области задержала местного жителя 2000 года рождения по подозрению в угоне моторной лодки, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в полицию обратился мужчина, обнаруживший свою лодку на противоположном берегу реки с неисправным мотором.

По версии следствия, угонщик после многих попыток не сумел завести моторную лодку и сплавился по течению на правый берег протоки Полой в Парабельском районе, а затем скрылся. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

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