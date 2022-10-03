В Томске иностранец оставил знакомому рюкзак с наркотиками вместо игровой приставки

Молодого человека приговорили к 7,5 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд г. Томска приговорил гражданина одной из стран ближнего зарубежья к 7 годам 7 месяцам лишения свободы по обвинению в краже и покушению на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2022 года 23-летний мужчина остановился у знакомого в томской квартире, откуда похитил игровую приставку и мобильный телефон. Стоимость украденного имущества составила 93 тысячи рублей.

Приятель молодого человека, вернувшись домой, нашел в квартире его личные вещи и рюкзак с неизвестным веществом. По вызову на место прибыли сотрудники полиции и изъяли более 170 граммов наркотиков.

К моменту публикации материала приговор не вступил в законную силу.

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