В Томске 2 октября горели многоэтажные дома в Кировском и Октябрьском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, 2 октября, в Томске произошли пожары в двух многоэтажных жилых домах, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

В 12:22 воскресенья в дежурную часть поступил звонок о пожаре в девятиэтажном доме по адресу ул. Котовского, 3. Горел балкон однокомнатной квартиры на третьем этаже. Пожар был потушен в 12:36.

В результате пожара рамы и пластиковые панели балкона обгорели, частично закоптились стены и потолок квартиры. В тушении участвовали 8 человек и 3 единицы техники.

Также в 1:00 ночи 3 октября в 10-этажном доме на ул. Мичурина, 2 произошел пожар в трехкомнатной квартире на седьмом этаже. В жилой комнате обгорели предметы мебели и вещи. Пожар ликвидировали до прибытия бригады в составе 10 человек и 3 единиц техники.

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