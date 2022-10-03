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Общество3 октября 2022 1:24

В Томске 3 октября будет 7 градусов тепла и без осадков

К концу недели в городе вновь похолодает
Кирилл Гостев
К концу недели в городе вновь похолодает

К концу недели в городе вновь похолодает

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

До семи градусов тепла поднимутся столбики термометров в Томске в понедельник, 3 октября, по данным гидрометцентра региона.

В городе в понедельник переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура будет колебаться в пределах +5...+7°C. Ветер на всей территории региона переменный, скоростью 2-7 м/с.

В Томской области осадков также в основном не ожидается, утром местами возможны туманы. Температура днем — от 2 до 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, в городе вновь выпадут осадки во второй половине недели.