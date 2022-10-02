Около 200 домов Томска останутся без света в понедельник

Плановые отключения пройдут в понедельник в Советском и Ленинском районе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В связи с ремонтом электросетей плановые отключения пройдут в понедельник, 3 октября, на 27 улицах Томска. Информация об отключениях доступна на сайте "Горсетей".

Большая часть отключений приходится на жилые кварталы рядом с Михайловской рощей, а также поселок Зональная станция.

Отключения света 3 октября пройдут по следующим адресам:

С 9:00 до 12:00 — пер. Витебский 30, 34-36; ул. Алтайская 127, 131-133; ул. Жуковского 33-б, 56, 60; ул. Кошевого Олега 61-63, 67; ул. Лебедева 76/1, 78.

С 9:00 до 16:00 — в поселке Зональная станция по адресам Васильковый проезд 5-11, уч.1; Зональная станция 15; п. Зональная станция 70:14:0312004:749; пер. Сосновый 7; ул.Кадастровый участок 70; ул. Малиновая 3-5; ул. Вишневая 2, 5; ул. Гаражная 7/1-а; ул. Луговая 15-21, 16-18; ул. Новая 1-23, 2-28, 2/1; ул. Полевая 13, 17-19, 23/1; ул. Рябиновая 2-8; ул. Садовая 16-20; ул. Чехова 15, уч.11, уч.17.

С 9:00 до 16:30 — ул. Пролетарская 64/1.

С 9:00 до 17:00 — Усть-Киргизский тупик 8-10, 9, 11, 15, 20-24, 22а, 23, 23/2, 26б, 31; Усть-Киргизка 2-я ул.2-6, 5-7, 10-14, 15, 20-26, 23 стр.1; Усть-Киргизский 2-й туп 2, 5-11, 6, 15; ул. Восточная 4, 4а, 4б, 8-14, 11-15; ул. Восточная 6; ул. Маяковского Владимира 7-9, 12; ул. Украинская 12-а, 14, 14-Б, 14-а, 14-в; ул. Челюскинцев 6, 11.

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