Томские призывники 2021 года будут демобилизованы в обычные сроки

Сдвиг осеннего призыва не повлияет на сроки демобилизации. Фото: Алена Мищенко / "АиФ-Томск"

Демобилизация томских призывников в период осеннего призыва 2022 года пройдет в обычные сроки. Эту информацию подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя сдвиг начала призывной кампании на 1 ноября.

Призыв на срочную службу пройдет в России этой осенью позже обычного в связи с частичной мобилизацией, объявленной 21 сентября.

"Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану", — заявил Шойгу.

Министр уточнил, что призывники начнут возвращаться домой со срочной службы уже с 1 октября.

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