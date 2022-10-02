Томичи с 1 октября столкнутся с новыми правилами ОСАГО

Нововведения касаются прав и обязанностей участников ДТП и работы страховщиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томские автовладельцы с 1 октября 2022 года столкнутся с нововведениями в ОСАГО. Об это сообщает "МК в Томске" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Если в результате ДТП автомобиль подлежит списанию, досрочно расторгнуть страховой договор можно, только лишь предоставив документ об утилизации. По новым правилам владелец полиса обязан проинформировать страховую компанию о продаже автомобиля: ранее это было правом, а не обязанностью.

Кроме того, рассматривать убыток теперь разрешено без предоставления сведений о ДТП из полиции, но только с согласия страховщика. Наконец, с 1 октября не нужно уведомлять страховую компанию об изменении номера машины и записывать фамилии и адреса очевидцев при составлении протокола о ДТП.

Базовая ставка тарифа по ОСАГО в сентябре была расширена в обе стороны и устанавливается в диапазоне 1656-7535 рублей.

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