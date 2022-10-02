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Здоровье2 октября 2022 8:13

В Томской области 2 октября выявили 367 случаев коронавируса

Госпитализированы за прошедшие сутки 18 человек
Кирилл Гостев
Госпитализированы за прошедшие сутки 18 человек

Госпитализированы за прошедшие сутки 18 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Томской области выявили 367 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по региону. Госпитализировано 18 человек, 576 выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 151 068 случаев заболевания, 147 075 человек выздоровели. Число жертв пандемии в Томской области — 902.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации города.