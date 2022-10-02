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Общество2 октября 2022 7:12

В областной прокуратуре Томска заработала горячая линия по частичной мобилизации

Звонки на горячую линию принимаются ежедневно
Кирилл Гостев
Прокуратура Томской области запустила горячую линию по вопросам мобилизации

Прокуратура Томской области запустила горячую линию по вопросам мобилизации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуре Томской области заработала горячая линия для граждан по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

На горячей линии можно получить консультацию по законодательству в сфере призыва и сообщить о нарушениях. Прокуратура будет осуществлять надзор за исполнением закона по каждому обращению.

Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Звонить нужно по телефону 8(3822)527-495.

Напомним, получившие повестку по ошибке студенты Томска могут обращаться в соответствующие отделы своих вузов. Кроме того, получить консультацию по вопросам частичной мобилизации можно по федеральному короткому номеру 122.

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