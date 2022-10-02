В областной прокуратуре Томска заработала горячая линия по частичной мобилизации

Прокуратура Томской области запустила горячую линию по вопросам мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прокуратуре Томской области заработала горячая линия для граждан по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

На горячей линии можно получить консультацию по законодательству в сфере призыва и сообщить о нарушениях. Прокуратура будет осуществлять надзор за исполнением закона по каждому обращению.

Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Звонить нужно по телефону 8(3822)527-495.

Напомним, получившие повестку по ошибке студенты Томска могут обращаться в соответствующие отделы своих вузов. Кроме того, получить консультацию по вопросам частичной мобилизации можно по федеральному короткому номеру 122.

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