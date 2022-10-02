Дома в переулке Карском и на улице Ленской в Томске получили горячую воду и тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом в Томске по адресу пер. Карский, 6 в Октябрьском районе подключили к теплу и горячему водоснабжению, написал в Telegram-канале депутат городской Думы Чингис Акатаев.

По словам депутата, дом не подключали к теплу, так как он не был оформлен как многоквартирный. На первом этаже здания располагаются торговые площади, на втором и третьем — жилые квартиры.

"Пришлось выступить катализатором этого процесса и в ручном режиме совмещать обоснованные позиции всех участников", — написал Акатаев и пообещал привести документацию для дома в порядок.

Ранее мэрия города также сообщила о подаче отопления и горячей воды в 16-этажный дом по адресу Ленская, 31. В паблике "ТомскРТС" жительница дома Мария утверждает, что горячую воду в доме отключили еще в июле, хотя по санитарным правилам предельный срок отключения ГВС в период ежегодных профилактических ремонтов составляет 14 суток.

"ТомскРТС" обещает подключить все дома города к теплу и ГВС к 9 октября.