Студенты колледжей и техникумов Томска выступят на концерте в честь Дня профобразования

День профобразования проходит в 2022 году впервые Фото: Ксения Высотина

В честь Дня среднего профессионального образования на Новособорной площади Томска 2 октября пройдет праздничный концерт, сообщает пресс-служба областной администрации.

День профобразования отмечается в этом году впервые. Праздник был учрежден Указом президента РФ от 25 июля 2022 года в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Праздничный концерт начнется в 16:00, на нем с творческими номерами выступят коллективы колледжей и техникумов города. В течение дня на площади будет работать ярмарка продукции 28 томских учебных заведений.

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