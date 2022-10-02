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Общество2 октября 2022 5:08

Студенты колледжей и техникумов Томска выступят на концерте в честь Дня профобразования

Праздник проходит в 2022 году впервые
Кирилл Гостев
День профобразования проходит в 2022 году впервые

День профобразования проходит в 2022 году впервые

Фото: Ксения Высотина

В честь Дня среднего профессионального образования на Новособорной площади Томска 2 октября пройдет праздничный концерт, сообщает пресс-служба областной администрации.

День профобразования отмечается в этом году впервые. Праздник был учрежден Указом президента РФ от 25 июля 2022 года в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Праздничный концерт начнется в 16:00, на нем с творческими номерами выступят коллективы колледжей и техникумов города. В течение дня на площади будет работать ярмарка продукции 28 томских учебных заведений.

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