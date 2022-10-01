Почти 1200 жителей Томской области укусили собаки в 2022 году

Всего от укусов животных пострадали почти 1500 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщает, что с января по август 2022 года от укусов животных в Томской области пострадали почти 1 500 человек, из них 1 157 от укусов собаками.

"За 8 месяцев 2022 года от укусов, ослюнений животными пострадало 1498 человек, в т.ч. от укусов диких животных 37 человек, от укусов собаками 1157 человек (2021 году от укусов животных пострадало 2165 человек, в т.ч. от укусов диких животных 64 человека, от укусов собаками 1690 человек)", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что из общей массы укусов не было выявлено заражений бешенством.

Уточняется, что единственным способом, которым можно предотвратить развитие бешенства является курс лечебно-профилактических прививок.

В Томске работает несколько центров антирабической помощи на базе больниц, имеющих травматологические пункты:

Поликлиника № 3 (Розы Люксембург, 39),

Больница скорой медицинской помощи (Рабочая, 21),

МСЧ № 2 (Бела Куна, 3),

Горбольница № 3 (Нахимова, 3).

Кроме того, на базе районных больниц работают 19 центров.

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