Почти 1200 жителей Томской области укусили собаки в 2022 году

Всего от укусов животных пострадали почти 1500 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщает, что с января по август 2022 года от укусов животных в Томской области пострадали почти 1 500 человек, из них 1 157 от укусов собаками.
"За 8 месяцев 2022 года от укусов, ослюнений животными пострадало 1498 человек, в т.ч. от укусов диких животных 37 человек, от укусов собаками 1157 человек (2021 году от укусов животных пострадало 2165 человек, в т.ч. от укусов диких животных 64 человека, от укусов собаками 1690 человек)", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что из общей массы укусов не было выявлено заражений бешенством.
Уточняется, что единственным способом, которым можно предотвратить развитие бешенства является курс лечебно-профилактических прививок.
В Томске работает несколько центров антирабической помощи на базе больниц, имеющих травматологические пункты:
Поликлиника № 3 (Розы Люксембург, 39),
Больница скорой медицинской помощи (Рабочая, 21),
МСЧ № 2 (Бела Куна, 3),
Горбольница № 3 (Нахимова, 3).
Кроме того, на базе районных больниц работают 19 центров.
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