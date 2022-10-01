Руководителя томской строительной компании подозревают в краже 2,5 млн при строительстве школы

По его поручению использовался кирпич не соответствующий заданным характеристикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя строительной организации Томска будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина подозревается в хищении денежных средств при строительстве школы в Томской области.

Уточняется, что организация нарушила проектную документацию, которую утвердили для строительства школы, и использовала кирпич, не соответствующий заданным характеристикам. Ущерб составил около 2,5 миллионов рублей.

"В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант, являясь фактическим руководителем строительной организации, в период времени с декабря 2019 года по февраль 2022 года, в рамках муниципального контракта на выполнение работ по капитальному строительству здания школы в Томском районе", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют согласно 4 статье 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Читайте также: На Белом озере в Томске весной 2023 года начнется реконструкция скважины.