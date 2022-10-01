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Общество1 октября 2022 10:30

Руководителя томской строительной компании подозревают в краже 2,5 млн при строительстве школы

По его поручению использовался кирпич не соответствующий заданным характеристикам
Алёна ГОЛЕВА
По его поручению использовался кирпич не соответствующий заданным характеристикам

По его поручению использовался кирпич не соответствующий заданным характеристикам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя строительной организации Томска будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина подозревается в хищении денежных средств при строительстве школы в Томской области.

Уточняется, что организация нарушила проектную документацию, которую утвердили для строительства школы, и использовала кирпич, не соответствующий заданным характеристикам. Ущерб составил около 2,5 миллионов рублей.

"В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант, являясь фактическим руководителем строительной организации, в период времени с декабря 2019 года по февраль 2022 года, в рамках муниципального контракта на выполнение работ по капитальному строительству здания школы в Томском районе", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют согласно 4 статье 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

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