Профессор Сколтеха рассказал, какие проблемы решает современный изобретатель

Фото: Из личного архива Дмитрия Кулиша.

Мало что-то изобрести, нужно еще грамотно рассказать и показать эффективность новинки. Как выглядит современный новатор и какие вопросы стоят перед ним, рассказал профессор Сколтеха Дмитрий Кулиш.

Не научное, а полезное

- Основная задача изобретателя — открывать что-то новое или находить инновационные пути решения задачи. Причем это происходит в любой области, фундаментальной или прикладной. Ученые изобретают новые технологии на протяжении всей жизни и не задаются вопросом: «Кому они нужны?». Технические изобретения должны постоянно дополняться общественным мнением. В любом учебнике написано, что настоящие открытия — это наполовину научные технологии, и на другую половину — работа с людьми, для которых они создаются.

Нужны не любые изобретатели, а те, кто готов создавать технологии для конкретных задач и вести диалог с обществом. Эту важную мысль Сколтех выносит на национальную повестку.

Какой он, современный изобретатель

Изобретателей часто представляют серьезными людьми в белых халатах, которые работают над чертежами в гараже. Они сутками разрабатывают новые технологии и после многих лет усилий выкатывают проекты, рассчитывая получить от потребителя слова восхищения и благодарности. Когда этого не происходит, изобретатель сразу уходит в депрессию, приговаривая, что общество его не понимает. При правильном подходе этого можно избежать.

Обучение, инновации и предпринимательство

Первые годы в Сколтехе мы столкнулись с проблемой: у нас были сильные ученые, которые наотрез отказывались выходить в свет.

Было принято решение снимать студентов с сентябрьских занятий и отправлять в «Мастерскую инноваций». Руководителем направления выбрали меня. Сначала студенты слушали лекции, которые навевали только скуку. Затем в дело пошли проекты. За прошедшие семь лет образовалась педагогическая методика.

1 сентября в Сколтех приходят 300 сильных студентов-инженеров и ученых, пропитанных академической ментальностью. Уже в конце месяца, находясь в случайных командах, они начинают делать интересные прототипы инноваций. Часть из них становятся резидентами «Сколково». С одной стороны, есть команда ученых, с другой — конечный потребитель.

Полезные конференции

В рамках обучения в Сколтехе у студентов появляются не только лаборатория и профессиональные педагоги, но и ментор с предпринимательским опытом. Каждый год мы финансово поддерживаем лучшие группы студентов, оплачиваем поездки на конференции.

Например, 6–8 октября в Новосибирске пройдет Международный форум инноваторов IN’HUB. На выставке финалисты конкурса изобретений и технологий покажут более 200 стендов. Такие проекты помогают ученым со всего мира делиться опытом, находить инвесторов, партнеров. Любая конференция — полезна, особенно, если речь идет о международном формате. Поэтому ученым следует посещать такие мероприятия минимум раз в полгода.

Правительство России крайне заинтересовано в развитии и поиске инновационных продуктов. В рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам было озвучено важное поручение: принять меры для развития и поддержки технических компаний, которые выводят продукцию на рынок и расширяют производство. Фонд «Сколково» также ежегодно проводит программу GreenTech Startup Booster. Ученые могут предложить технологии в области экологии и устойчивого развития.