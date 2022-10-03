Томичи снова могут оплачивать доставку продуктов из «Ярче» и «Хорошего выбора» через SberPay

Фото: "Сбербанк"

Сбер и приложения доставки продуктов «Ярче» и «Хороший Выбор» (супермаркеты Абрикос, Spar, Interspar, F City) в Томской области возобновили оплату онлайн-заказов доставки продуктов с помощью SberPay.

Сервис SberPay позволяет клиентам делать заказ продуктов безопасным способом — все данные по карте остаются внутри Сбербанка и не передаются другим участникам расчетов. Для совершения покупки в интернете не нужно держать карту под рукой и вводить её данные — достаточно нескольких нажатий.

Чтобы воспользоваться таким методом онлайн-оплаты, никаких дополнительных настроек не потребуется – при выборе SberPay на странице оплаты заказа нужно будет лишь подтвердить свой выбор в приложении СберБанк Онлайн.

При этом бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

«Одной из главных задач Сбера является решение ежедневных задач наших клиентов. Поэтому сервис SberPay, отлично помогает нашим клиентам просто, быстро и комфортно оплачивать свои покупки. Преимуществом является безопасность транзакций при онлайн покупках. В настоящее время стабильно растет количество операций через платежную платформу SberPay. Я рад, что теперь и у пользователей гаджетов от Apple есть возможность оплачивать покупки в несколько кликов», - прокомментировал Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк.