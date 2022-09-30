Обед для томских буренок

Кормоуборочный комбайн серии RSM F 2000 производства Ростсельмаш выполнен в соответствии с самыми высокими требованиями аграриев.

В хозяйствах Томской области осенняя страда идет по графику благодаря участию передовой техники. Высокопроизводительные агромашины успешно выполняют свои задачи на полях сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Белосток» из Кривошеинского района. В их числе кормоуборочный комбайн серии RSM F 2000 производства Ростсельмаш, выполненный в соответствии с самыми высокими требованиями аграриев.

Сельхозкооператив был образован в июне 2002 года. Это самое крупное по величине и производственным показателям агропредприятие Кривошеинского района. Основа его деятельности - молочное животноводство (к слову, несколько лет назад здесь открылся животноводческий комплекс - единственный за Уралом племенной завод по разведению айрширской породы КРС), так что заготовка кормов в зиму является делом едва ли не первостепенной важности. Подход к нему очень ответственный.

- Сегодня в сельском хозяйстве без мощной автоматизированной современной техники не обойтись, - отметил Амаяк Яврумян, заместитель председателя СПК «Белосток». – С ее помощью механизаторы трудятся без простоев и потерь урожая. В этом году он хорош как по зерновым, так и по кормовым культурам. На конец сентября нами заготовлено 15 000 т кормов, что больше половины от плана: эксплуатационные свойства агромашины из серии RSM F 2000 (мы приобрели наиболее подходящую нам по параметрам модель F 2550) позволяют сохранять высокий темп в работе.

Андрей Булавский, главный инженер СПК, также выделил высокую производительность кормоуборочного комбайна, а кроме того, отменное качество конечного продукта. Аграрии внимательны не только к объему, но и к сохранению питательной ценности кормов. Этому способствуют жатки сплошного среза и равномерная резка листостебельной массы в измельчающем барабане. По агротехнологии не менее 99 % зерен должно быть разрушено, столько же процентов стеблей расщеплено. Комбайн выполняет все требования, выдавая до 1 000 т кукурузной массы в сутки. Цифра впечатляет.

Немаловажно, что сервисное обслуживание агромашин оперативно осуществляют обученные на предприятии-изготовителе бригады компании «Томскоблсельхозтехника», официального дилера Ростсельмаш в регионе. Мастера высокой квалификации выезжают на места в автомобилях, оборудованных по единым фирменным стандартам. Работают с гарантией, используют только оригинальные комплектующие, которые существенно влияют на длительность срока службы всех систем и агрегатов. Сотрудники компании готовы обстоятельно ответить на любые вопросы клиентов относительно продукции всемирно известного производителя.