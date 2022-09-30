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Общество30 сентября 2022 10:08

Мобилизованным жителям Томской области нельзя пользоваться электронной почтой

На территории воинских частей запрещено пользоваться смартфонами
Алёна ГОЛЕВА
На территории воинских частей запрещено пользоваться смартфонами

На территории воинских частей запрещено пользоваться смартфонами

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Жители Томской области, которых призвали в рамках частичной мобилизации не смогут выходить на связь с помощью электронной почты. Об этом сообщил портал "Объясняем.рф".

"Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена", - говорится в сообщении.

Мера необходима из соображений безопасности.

Оператор по номеру 122 уточнила корреспонденту "МК-Томск", что запрет на использование смартфонов распространяется и на тот период, когда мобилизованные находятся в учебных центрах.

Однако есть уточнение - мобилизованный житель Томской области может позвонить из своей части в другую страну. Для этого понадобится специально оборудованный пункт связи.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, из Томска отправили пятую группу мобилизованных жителей Томска. Корреспондент "КП-Томск" побывал на месте событий и пообщался с родственниками и друзьями отбывающих призывников. Поезд тронулся в 12.30.

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