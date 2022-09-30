Мобилизованным жителям Томской области нельзя пользоваться электронной почтой

На территории воинских частей запрещено пользоваться смартфонами Фото: Алёна ГОЛЕВА

Жители Томской области, которых призвали в рамках частичной мобилизации не смогут выходить на связь с помощью электронной почты. Об этом сообщил портал "Объясняем.рф".

"Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена", - говорится в сообщении.

Мера необходима из соображений безопасности.

Оператор по номеру 122 уточнила корреспонденту "МК-Томск", что запрет на использование смартфонов распространяется и на тот период, когда мобилизованные находятся в учебных центрах.

Однако есть уточнение - мобилизованный житель Томской области может позвонить из своей части в другую страну. Для этого понадобится специально оборудованный пункт связи.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, из Томска отправили пятую группу мобилизованных жителей Томска. Корреспондент "КП-Томск" побывал на месте событий и пообщался с родственниками и друзьями отбывающих призывников. Поезд тронулся в 12.30.

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