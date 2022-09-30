Родителям школьников Томска рассказали о допустимом времени окончания занятий

Вторая смена в школах должна заканчиваться не позже 19:00 Фото: Олег Укладов

Школам в Томске законом предоставлено право самостоятельно устанавливать время начала и окончания занятий, сообщает "АиФ-Томск" со ссылкой на городской департамент образования.

Вместе с тем, внутренний распорядок школ не должен противоречить всероссийским требованиям. Напомним, по требованиям Роспотребнадзора с 1 января 2021 года занятия в российских школах должны заканчиваться не позднее 19:00, а начинаться — не раньше 8 утра.

"Образовательная организация самостоятельно принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся", — уточнили в департаменте образования.

По требованиям ведомства, количество уроков у первоклассников не должно превышать четырех, в один день недели допускается пять вместе с уроком физической культуры. У обучающихся 2-4 классов может быть до пяти уроков в день, в один день недели также допускается провести шесть занятий с уроком физкультуры.