В Томске акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ расширяет свой формат

Фото: Ксения Высотина

При поддержке Росмолодежи начала работу обновленная платформа мывместе.рф и горячая линия 8-800-200-34-11, по которой волонтеры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи для семей мобилизованных и участников специальной военной операции.

Получить помощь психолога можно также в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste_bot в Телеграме, Вайбере и ВКонтакте.

Во всех регионах перезапускаются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ – они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помогать согражданам.

«Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ в Томской области работает с марта 2020 года. В период пандемии наши волонтеры помогали пожилым людям, маломобильным гражданам в доставке продуктов и медикаментов, развозе бесплатных лекарственных наборов больным. С февраля 2022-го под эгидой #МЫВМЕСТЕ осуществлялся сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Теперь мы открыли новое направление – это помощь мобилизованным и их семьям. В каждом муниципалитете открыт штаб #МЫВМЕСТЕ. Семьи мобилизованных для оказания им бытовой и иной помощи могут обратиться по телефону 8 (3822) 90-15-59 в Региональный ресурсный центр развития добровольчества Томской области «Бумеранг добра_70» или на федеральную горячую линию 8-800-200-34-11», – сообщил руководитель регионального штаба «Мы вместе» Алексей Филимонов.