В Томске 3 октября пройдет горячая линия с главврачами

В Томске в понедельник, 3 октября, пройдет горячая линия с главврачами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в понедельник, 3 октября, пройдет горячая линия с главврачами. Это будет шестой «Открытый прием» в 2022 году, сообщает telegram-канал облздрава.

"В понедельник, 3 октября, с 17 до 19 часов состоится «Открытый прием» руководителей больниц и поликлиник Томской области", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что томичи-пациенты смогут лично задать вопросы главврачам медучреждений, а также внести предложения по улучшению организации медицинской помощи.

Напомним, что последний "Открытый прием" прошел 5 сентября.