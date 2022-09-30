Москвичи отдыхали в Сибири, и про Томск не забыли

Новосибирская область стала одним из самых посещаемых в 2022 году регионов СибФО. Фото: Теле-2

Оператор мобильной связи Tele2 изучил деловую и туристическую активность своих клиентов в сибирских регионах с начала 2022 года. Согласно полученным сведениям, среди россиян в сибирские регионы чаще всего выезжали абоненты из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО-Югры, Забайкалья. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом рост числа поездок в Сибирь составил 3%. А вот в сравнении с 2020-м, в период коронавирусных ограничений, поездок стало больше примерно в полтора раза – их количество выросло на 48%. В среднем, бизнесмены и отдыхающие проводили здесь по шесть дней. При этом 56% путешествий приходится на внутренние потоки: то есть, по СибФО ездили в основном сами сибиряки. Чаще других это позволяли себе жители Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской областей, Кузбасса.

Красоту сибирской земли путешественники увозят в душе и запечатлевают на память. Фото: Теле-2

Что касается представителей других регионов России, то, по данным аналитиков компании-оператора, наибольший интерес к Сибири проявили жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО-Югры и Забайкальского края.

Также добавляется, что Tele2 составила «портрет» сибирского путешественника. Выяснилось: его средний возраст – от 35 до 44 лет. Причем мужчины провели в Сибири больше времени, чем женщины, – 56% от общего количества дней против 44%. Больше всего гостей приняли Новосибирская область (28%), Красноярский край (16%) и Кузбасс (14%).