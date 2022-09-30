Жителей Томской области в конце сентября продолжают кусать клещи

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Жители Томской области продолжают жаловаться на присасывание клещей в конце сентября. В Томске в больницу уже обратились 54 человека, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Большая часть обращений приходится на город Томск - 54, в том числе 18 детей. Также частые обращения отмечаются в Колпашевском районе", - говорится в сообщении.

Специалисты рассказывают, что с 22 по 28 сентября было зарегистрировано 66 обращений от пострадавших от присасывания клещей.

Ранее также сообщалось, что за девять месяцев 2022 года клещевой энцефалит диагностировали у 43 человек, еще у 146 — болезнь Лайма (клещевой борреллиоз). Среди детей зарегистрировано 15 случаев энцефалита и 26 — болезни Лайма. О летальных исходах в 2022 году не сообщается.