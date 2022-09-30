В Томской области за 2022 год выявили 189 случаев клещевого энцефалита и болезни Лайма

В 2022 году клещи заразили в Томской области 189 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области количество зараженных клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (клещевой борреллиоз) за период по сентябрь 2022 года превысило прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За эпидсезон 2022 года диагноз "клещевой энцефалит" поставили 43 пациентам (из них 15 — дети). Болезнь Лайма выявлена у 146 пациентов, включая 26 детей. О летальных исходах в 2022 году не сообщается.

В 2021 году клещевым энцефалитом заболели 29 человек, болезнью Лайма — 158, из них 11 и 26 соответственно — дети.

Количество обращений с присасыванием клещей в 2022 году выросло на 6,6%: всего с клещами в больницы города и области обратились 19241 человек, в том числе 3755 детей. Прививки были у 2699 человек, из них 563 — дети.

Годом ранее количество обращений составило 18043.

Отмечается, что четыре из десяти снятых с томичей клещей оказались носителями болезни Лайма: ее возбудитель был обнаружен у 39,1% особей.

Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему, клещевой борреллиоз — ткани кожи, суставов, нервную и сердечно сосудистую систему.

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