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Общество30 сентября 2022 5:06

Жители Северска с 3 октября начнут менять пропуска на въезд в город

Первая группа, кто будет заменять пропуска - люди с фамилией на А,В,Х
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области города Северска с понедельника, 3 октября, начнут менять пропуска. Первая группа, кто будет заменять пропуска - люди с фамилией на А,В,Х.

Напомним, что замена документа начинается с 3 октября, сообщили на официальном сайте СХК. Уже составлена специальная таблица с датами, где прописано, кто и когда может заменить пропуск. Документ будут менять, смотря на первую букву фамилии.

Напомним, что для замены пропуска им понадобится: действующий пропуск, три фотографии и паспорт. Заменить документ можно будет на ул. Ленина, 90.

Фото: СХК

Фото: СХК

Фото: Ксения Высотина