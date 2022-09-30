Томич хотел быстрее найти телефон и за ложь полиции его осудили на 1 год

Мужчина потерял телефон и сообщил полиции, что его ограбили и избили Фото: Иван Макеев

Прокуратура Томска сообщает о ложном доносе, который совершил житель Томска. Он сообщил полиции, что подрался со своим приятелем, а тот у него украл телефон - сведения оказались ложными.

"Молчановский районный суд Томской области признал 24-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления)", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, инцидент произошел в феврале 2022 года, когда обвиняемый подрался со своим знакомым. Однако после потасовки мужчина потерял телефон и подал заявление в полицию, уточнив, что его избили и похитили его мобильное имущество.

Позже обман рассекретили, мужчина сознался в своих корыстных намерениях. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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