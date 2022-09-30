Браконьеры из Томской области в Асино незаконно срубили более 10 сосен

Ущерб составил более 130 тысяч рублей Фото: Виктор Гусейнов

Сотрудники полиции установили личности мужчин, которые незаконно срубили более 11 сосен в Асино. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

"Следователями МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений»", - говорится в сообщении.

Установлено, что преступниками оказались местные жители 1980 года рождения. Мужчины спилили 11 сосен, общим объемом более 16 кубических метров. Уточняется, что сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

Напомним, Томской области причинен ущерб почти в 50 млн рублей из-за незаконной рубки леса, за первое полугодие 2022 года выявлен 101 факт. Больше всего выявленных фактов незаконной вырубки было зафиксировано в Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Кривошеинском и в Первомайском районах.

Читайте также: На "спичке" в Томске появились новые спортивные и игровые площадки.