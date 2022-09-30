На "спичке" в Томске появились новые спортивные и игровые площадки

Подрядчик завершил работы по обустройству Музыкального сквера Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В переулке Музыкальный подрядчик завершил работы по благоустройству одноименного сквера. Установлены детские игровые площадки и зоны для занятия спортом, об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Работы выполнялись ООО «Профи» по проекту, разработанному Томским государственным архитектурно-строительным университетом. В сквере установлены детские игровые и спортивные комплексы, скамейки", - написали на сайте мэрии.

Кроме установки новых объектов, подрядная организация установила тротуары и отремонтировала асфальтобетонный проезд. Для озеленения высадили декоративные кустарники, клены, спиреи и розы, яблони.

Администрация уточняет, место для благоустройства жители Томска выбрали самостоятельно в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

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