В Томске 30 сентября ожидают до 3 градусов тепла и небольшие осадки Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Температура воздуха в Томске в пятницу, 30 сентября, составит +1...+3 градуса тепла, днем возможны небольшой дождь и мокрый снег, сообщает томский гидрометцентр. В Томской области местами небольшие, в восточной части региона умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура 0...+5°C. Ветер на всей территории области северный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Томичей предупреждают об образовании гололедных явлений в отдельных районах области, в Томске — в ночное и утреннее время.