Охрану школ и детских садов Томска усилят Росгвардией после трагедии в Ижевске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах и детских садах Томска введут дополнительные меры безопасности по решению совещания с руководством школ Людмилы Огородовой, заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации. Совещание прошло в четверг, 29 сентября, уточняет пресс-служба областной администрации.

По распоряжению регионального департамента общего образования, к реализации новых мер привлекут управление Росгвардии региона. Вневедомственная охрана Росгвардии займется внеплановыми обследованиями территорий и помещений, проверит системы пожарной и охранной сигнализации, а также проведет с персоналом и подопечными учебных заведений специальные инструктажи.

На антитеррористическую защиту общеобразовательных организаций томский бюджет выделил в 2022 году 51,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Стрежевом Томской области начнут штрафовать ЧОПы, которые провалят внезапные проверки.